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Terör örgütü PKK'ya büyük darbe

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2023 09:39
1 yılda 38'i sorumlu 201 terörist etkisiz hale getirildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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