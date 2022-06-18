Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ape Musa gücü olarak bilinen gruptan 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Biz 40.yılımızı kutlarken Diyarbakır'dan bir mesaj daha geldi. 'Ape Musa gücü' olarak bildiğimiz o güçten 2 teröristi bir sığınakta göğüs göğüse bir çatışmada arkadaşlarımız etkisiz hale getirmişler." ifadelerini kullandı.

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