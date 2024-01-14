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Terör örgütü PKK’ya ağır darbe! A Haber muhabiri sınır hattından önemli detayları aktardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2024 17:36
9 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası terör hedefleri yer bir ediliyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde en az 64 terörist öldürüldü. Detayları Hakkari'de bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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Terör örgütü PKK’ya ağır darbe! A Haber muhabiri sınır hattından önemli detayları aktardı
Terör örgütü PKK’ya ağır darbe! A Haber muhabiri sınır hattından önemli detayları aktardı
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