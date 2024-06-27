27 Haziran 2024, Perşembe
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Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki gasp ağı! 2,5 milyar dolarlık petrol çalınıyor
Suriye'de petrol sahalarının yüzden 70'inden fazlasını işgal eden terör örgütü PKK/YPG, yurt içine ve yurt dışına satışlar yaparak Suriyelilerin yılda 2,5 milyar dolarlık petrolünü gasp ediyor. Terör örgütü PKK, ABD desteğiyle işgal altında tuttuğu sahalardan elde ettiği petrolü yine ABD'nin yaptırım uyguladığı Şam rejimine satıyor.