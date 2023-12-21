21 Aralık 2023, Perşembe
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Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti'den Gazi Meclis'te hadsizlik! Bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi
Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP yeni ismiyle DEM Parti'den yeni bir skandala daha imza attı. TBMM kürsüsünde hadsizliğe soyunan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, konuşması sırasında terör örgütü elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük çağrısında bulundu.