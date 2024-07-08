Terör örgütü PKK’dan “bittik” toplantısı

Türkiye'nin amansız takibi, nokta operasyonları ve Suriye ile Irak'ta kurduğu üsler üzerinden verdiği mücadele, terör örgütü PKK'yı gün geçtikçe zayıflatıyor. Terör örgütünün kadın biriminden peş peşe itiraflar geldi. İşte o itiraflar...

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