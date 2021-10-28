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Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Turuncu kategorideki terörist teslim oldu

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Giriş: 28.10.2021 10:37
Güncelleme:28.10.2021 10:37
Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2010 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesinde Turuncu Kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
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Turuncu kategorideki terörist teslim oldu
Turuncu kategorideki terörist teslim oldu
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