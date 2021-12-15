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Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu, 12 ayda 194 terörist PKK’dan kaçtı

A Haber
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Giriş: 15.12.2021 15:18
İçişleri bakanlığı koordinesinde Jandarma ve Emniyet tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 1989 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.  Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan  terörist sayısı 194'e yükseldi.
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