15 Aralık 2021, Çarşamba
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Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu, 12 ayda 194 terörist PKK’dan kaçtı
İçişleri bakanlığı koordinesinde Jandarma ve Emniyet tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 1989 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan terörist sayısı 194'e yükseldi.