26 Mart 2023, Pazar
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Terör örgütü PKK yandaşlarından Almanya'da eylem
Seçimler yaklaşırkek Avrupa'da yaşayan PKK/YPG terör örgütü sempatizanları, Türk konsoloslukları önünde eylem yapmaya başladı. Terör destekçileri, gurbetçilerin adres beyanı vermesini engelleyerek, dolaylı yoldan seçimlere müdahale etmeye çalıştı. Tüm bunlar yaşanırken, Alman polisi yine duruma sessiz kaldı.