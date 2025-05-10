10 Mayıs 2025, Cumartesi
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Terör örgütü PKK silahlarını nereye bırakacak? A Haber Irak'ın kuzeyinde
İmralı’da yatan elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrıyla PKK fesih kongresini 5-7 Mayıs’ta topladı. Terör örgütü PKK tarafından alınan kararların açıklanması bekleniyor. Peki PKK silahlarını nereye bırakacak? Örgüt elebaşları hangi ülkelere gidecek? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Irak’ın kuzeyinden detayları anlattı.