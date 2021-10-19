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Terör örgütü PKK bitme noktasına geldi! Tunceli dağlarında 21 terörist kaldı

A Haber
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Giriş: 19.10.2021 11:49
Yurt içindeki operasyonlar terör örgütünü bitme noktasına getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Tunceli'nin dağlarında 21 terörist kaldı, 4'ünün yürüyecek hali yok" dedi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "Terörle mücadelede ciddi bir noktaya geldik. Hem terör unsurlarının düşmüş olduğu rakamsal miktarlar hem de her birinin tek tek ne vaziyette olduğunu bildiğimizi ifade eden cümleleri bana göre birileri iyi okumalı. Gerek ülke içi gerek ülke dışında coğrafyaya inanılmaz hakim ve bütün o süreci de kendi kontrolü altında götüren bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var." ifadelerini kullandı.
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