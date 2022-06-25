25 Haziran 2022, Cumartesi
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Terör örgütü PKK 30 yıl önce 10 kişiyi katletmişti
PKK’lı teröristler, 30 yıl önce Diyarbakır Silvan’a bağlı Yolaç köyünde 10 kişiyi katletti. Şehitler için köyde anma töreni yapılıyor. Detaylar A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve konuğu aktardı.