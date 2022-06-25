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Terör örgütü PKK 30 yıl önce 10 kişiyi katletmişti

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 25.06.2022 18:36
PKK’lı teröristler, 30 yıl önce Diyarbakır Silvan’a bağlı Yolaç köyünde 10 kişiyi katletti. Şehitler için köyde anma töreni yapılıyor. Detaylar A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve konuğu aktardı.
Terör örgütü PKK 30 yıl önce 10 kişiyi katletmişti
Terör örgütü PKK 30 yıl önce 10 kişiyi katletmişti
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