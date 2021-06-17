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Terör örgütü PKK, 15 ile 17 yaş grubundaki çocukları kandırmak için ise aralarına sızıyor! Terör örgütü PKK'nı çocukları nasıl kandırıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2021 14:29
Jandarma Gene Komutanlığı'nın hazırladığı rapora göre, eleman devşirmekte zorlanan terör örgütü PKK, 10-15 yaşındaki çocukları dağa kaçırıyor. Öte yandan dağdaki kadın teröristlerin büyük bir bölümü de baskı, taciz, tehdit ve infaz gibi nedenlerden dolayı kaçmak istiyor. İşte o rapordaki detaylar…
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