Terör örgütü PKK, 15 ile 17 yaş grubundaki çocukları kandırmak için ise aralarına sızıyor! Terör örgütü PKK'nı çocukları nasıl kandırıyor?

Jandarma Gene Komutanlığı'nın hazırladığı rapora göre, eleman devşirmekte zorlanan terör örgütü PKK, 10-15 yaşındaki çocukları dağa kaçırıyor. Öte yandan dağdaki kadın teröristlerin büyük bir bölümü de baskı, taciz, tehdit ve infaz gibi nedenlerden dolayı kaçmak istiyor. İşte o rapordaki detaylar…