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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-46 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 09:16
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-46 operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
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