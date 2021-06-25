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Terör örgütü çocukları istismar ediyor! 10 yılda 93 bin çocuk öldü veya sakat kaldı

A Haber
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Giriş: 25.06.2021 10:54
Terör örgütü PKK, kaçırdığı çocukları uyuşturucuya alıştırarak bağımlı hale getiriyor. Daha sonra eline silah verilen çocuklar, kurşunların önüne atılıyor. Onlarca çocuk ise cinsel istismara uğruyor. Meclis Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu kan donduran gerçekleri anlattı.
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