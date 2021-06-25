25 Haziran 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Terör örgütü çocukları istismar ediyor! 10 yılda 93 bin çocuk öldü veya sakat kaldı
Terör örgütü PKK, kaçırdığı çocukları uyuşturucuya alıştırarak bağımlı hale getiriyor. Daha sonra eline silah verilen çocuklar, kurşunların önüne atılıyor. Onlarca çocuk ise cinsel istismara uğruyor. Meclis Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu kan donduran gerçekleri anlattı.