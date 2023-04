Terör örgütlerinin yeni umudu Millet İttifakı mı? 7’li koalisyona Kandil’den destek

Türkiye terör örgütüne karşı, Mehmetçik’in kararlı duruşu sayesinde pek çok operasyon gerçekleştirdi. PKk'nın asker giremez dediği her mağara, her sığınak, her in birer birer imha edildi. Ancak PKK'nın yeni bir umudu vardı; o da Millet İttifakı. İşte PKK'lı teröristlerin ağzından itiraf niteliğindeki o söylemler…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN