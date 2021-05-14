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Terör örgütlerine ‘’Barış Pınarı’’ darbesi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2021 17:18
Güncelleme:14.05.2021 17:30
Türk Silahlı Kuvvetleri; hudut güvenliğini sağlamak ve Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla 09 Ekim 2019'da Fırat'ın doğusunda "barış pınarı harekatı" gerçekleştirdi. Askeri operasyonla 605 meskun mahal ile 4 bin 219 kilometre kare alan kontrol altına alındı. Güvenlik güçleri, barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgede hem sivillere insani yardımlarla destek olmak hem de Türkiye'ye yönelik saldırıları önlemek için o noktadaki varlığını bugün de sürdürmeye devam ediyor. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ve kameraman Mehmet Ali bağ da Mehmetçiğin o noktadaki mücadelesini görüntüledi.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı İle DEAŞ ve PYD/YPG'li teröristler bozguna uğratıldı. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoru planlarını boşa çıkartıldı. Teröristlerden temizlenen yerleşim yerleri özgürleştirildi, asıl sahiplerine teslim edildi. Terör hedeflerini yerle bir eden Türkiye, barış, huzur ve güven ortamını inşa etme noktasında bölge halkının umudu oldu.

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