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Terör operasyonuyla ilgili yeni görüntüler

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Giriş: 03.10.2023 12:06
Daha önce tespit edilen adreslere terörle mücadele ekipleri ve MİT operasyonlar düzenledi. İşte Şanlıurfa'dan gelen görüntüler...
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Terör operasyonuyla ilgili yeni görüntüler
Terör operasyonuyla ilgili yeni görüntüler
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