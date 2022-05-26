26 Mayıs 2022, Perşembe
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Terör kaynağından temizlenecek! Olası harekat nereye yapılacak? Münbiç ve Tel Rıfat mı?
Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon için gözler Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkacak kararlarda. Peki olası harekat hangi noktalara yapılacak? Operasyon sonrası kaç milyon Suriyeli o bölgelere yerleştirilir? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.