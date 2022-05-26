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Terör kaynağından temizlenecek! Olası harekat nereye yapılacak? Münbiç ve Tel Rıfat mı?

A Haber
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Giriş: 26.05.2022 16:37
Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon için gözler Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkacak kararlarda. Peki olası harekat hangi noktalara yapılacak? Operasyon sonrası kaç milyon Suriyeli o bölgelere yerleştirilir? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
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