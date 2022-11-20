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Terör inlerini yerle bir eden savaş uçakları yuvalarına döndü

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.11.2022 11:32
Diyarbakır’da konuşlu bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan dün saat 23.45 sıralarında hava hareketliliği yaşandı. Üs komutanlığından art arda havalanan savaş uçakları, gecenin karanlığında Suriye ve Irak'ın kuzey bölgeleri istikametine yöneldi. Aralıklarla yaklaşık 2 saat süresince uçak hareketliliği yaşandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına hava harekatı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
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