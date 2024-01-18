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Terör inleri ateş altında

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Giriş: 18.01.2024 13:09
Mehmetçik terör inlerini vurmaya devam ediyor. Terör örgütüne ağır darbe vuruluyor. A Haber muhabiri Barış Türel sınır hattından son durumu aktardı.
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