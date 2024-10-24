Terör hedeflerinin vurulma anı A Haber’de

TUSAŞ'a saldırı sonrası Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu, vurulmaya da devam ediliyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son durumu aktardı.

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