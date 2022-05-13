Terör hedefleri yok ediliyor! Karkamış'taki terör örgütünün kazdığı tünel ve hendekler vuruldu

Bir askerin şehit olduğu saldırının ardından Suriye'nin kuzeyindeki terör mevzileri vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, cezalandırma atışlarının devam ettiği belirtti. 21 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede durumu Suriye sınırında olan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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