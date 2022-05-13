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Terör hedefleri yok ediliyor! Karkamış'taki terör örgütünün kazdığı tünel ve hendekler vuruldu

A Haber
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Giriş: 13.05.2022 12:32
Bir askerin şehit olduğu saldırının ardından Suriye'nin kuzeyindeki terör mevzileri vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, cezalandırma atışlarının devam ettiği belirtti. 21 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede durumu Suriye sınırında olan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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