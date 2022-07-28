28 Temmuz 2022, Perşembe
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Terör hedefleri imha ediliyor! Suriye ve Irak'ta son iki günde 41 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyon hazırlığı ise sürüyor. Terörle mücadele notlarını A Haber muhabiri Mehmet geçegel aktardı.