Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, dün akşam Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı. MSB paylaşımında, "Hava Kuvvetlerimiz, dün akşam Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte böyle yok etti!" ifadelerini kullandı.