22 Kasım 2022, Salı
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Terör hedefleri ateş altında
Suriye'de PKK/YPG terör örgütü, kontrolündeki bölgeden Gaziantep’in Karkamış ilçesine roketlerle saldırdı. Sivilleri hedef alan saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Mehmetçiğin cezalandırma atışları gece de devam etti. Kilis'teki Öncüpınar sınır kapısı bölgesine, dün Suriye’nin kuzeyinden teröristlerce atılan 3 roket düştü. Öte yandan TSK Arap Pınarı’na hava harekatı düzenlemeye devam ediyor. Detayları A Haber muhabirleri aktardı.