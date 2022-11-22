Terör hedefleri ateş altında

Suriye'de PKK/YPG terör örgütü, kontrolündeki bölgeden Gaziantep’in Karkamış ilçesine roketlerle saldırdı. Sivilleri hedef alan saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Mehmetçiğin cezalandırma atışları gece de devam etti. Kilis'teki Öncüpınar sınır kapısı bölgesine, dün Suriye’nin kuzeyinden teröristlerce atılan 3 roket düştü. Öte yandan TSK Arap Pınarı’na hava harekatı düzenlemeye devam ediyor. Detayları A Haber muhabirleri aktardı.