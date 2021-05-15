Terör devleti İsrail’in sivil katliamı! Bundan sonra ne olacak?

Terör devleti İsrail, Ramazan’ın son Cuma’sı başladı saldırılarına devam ediyor. Namaz kılan Müslümanları, hamile kadınları ve bebekleri bile hedef alan alçak saldırılarda 139 kişi şehit düştü. Peki bundan sonra ne olacak? İsrail uluslararası arenada ceza alır mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Katman değerlendirdi. Filiz Katman, “İslam alemi ve insanlık için ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu sürecin Filistin için rahata erdiği bir döneme doğru gitmesini umuyorum. Filistin’in davası farklı kesimler tarafından sahipleniyor.” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN