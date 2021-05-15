15 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Terör devleti İsrail’in sivil katliamı! Bundan sonra ne olacak?

Terör devleti İsrail’in sivil katliamı! Bundan sonra ne olacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.05.2021 12:58
Güncelleme:15.05.2021 12:58
Terör devleti İsrail, Ramazan’ın son Cuma’sı başladı saldırılarına devam ediyor. Namaz kılan Müslümanları, hamile kadınları ve bebekleri bile hedef alan alçak saldırılarda 139 kişi şehit düştü. Peki bundan sonra ne olacak? İsrail uluslararası arenada ceza alır mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Katman değerlendirdi. Filiz Katman, “İslam alemi ve insanlık için ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu sürecin Filistin için rahata erdiği bir döneme doğru gitmesini umuyorum. Filistin’in davası farklı kesimler tarafından sahipleniyor.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terör devleti İsrail’in sivil katliamı!
Terör devleti İsrail’in sivil katliamı!
Yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Kontrollü normalleşme nasıl olacak?
Kontrollü normalleşme nasıl olacak?
Dikkat! Kitle bağışıklığı için tarih verildi
Dikkat! Kitle bağışıklığı için tarih verildi
Ali Babacan'ın ihanetinde yeni perde!
Ali Babacan'ın ihanetinde yeni perde!
WhatsApp sözleşmesi bugün başlıyor!
WhatsApp sözleşmesi bugün başlıyor!
Millet İttifakı’nda kafalar karışık!
Millet İttifakı’nda kafalar karışık!
A Haber canlı yayınında dehşete düşüren gelişmeyi paylaştı: Fanatik Yahudiler... |Video
A Haber canlı yayınında dehşete düşüren gelişmeyi paylaştı: Fanatik Yahudiler... |Video
Ali Babacan 2018 öncesinde de AK Parti'ye ihanet etmiş! İşte o belge!
Ali Babacan 2018 öncesinde de AK Parti'ye ihanet etmiş! İşte o belge!
Babacan'ın yaptığı ahlaki ve etik değil
"Babacan'ın yaptığı ahlaki ve etik değil"
Şehidin kanı yerde kalmadı! Alçaklar öldürüldü |Video
Şehidin kanı yerde kalmadı! Alçaklar öldürüldü |Video
Okullar tam kapanma sonrasında açılacak mı?
Okullar tam kapanma sonrasında açılacak mı?
Daha Fazla Video Göster