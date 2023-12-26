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Terör devleti İsrail gece boyunca Gazze'yi bombaladı! A Haber sıcak bölgede

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.12.2023 13:54
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 81'inci güne girdik. Yirmi binden fazla Filistinli katledilirken, Gazze enkaza dönmüş durumda. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver son durumu aktardı.
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