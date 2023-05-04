04 Mayıs 2023, Perşembe
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Terör destekçisi İsveç Sol Parti’den provokasyon! İsveçli vekil 7’li koalisyona oy istedi
İsveç'te 14 Mayıs seçimleri için oy sandıkları henüz açılmışken bu kez de seçim alanında terör propagandası yapıldı. Daha önce öldürülen teröristler için ağıtlar yakan İsveç Sol Parti Milletvekili Svenneling, PKK/YPG'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti için destek istedi. İsveçli milletvekili HDP'li 7'li koalisyon için de oy çağrısı yaptı.