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Terör destekçisi İsveç Sol Parti’den provokasyon! İsveçli vekil 7’li koalisyona oy istedi

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Giriş: 04.05.2023 16:03
İsveç'te 14 Mayıs seçimleri için oy sandıkları henüz açılmışken bu kez de seçim alanında terör propagandası yapıldı. Daha önce öldürülen teröristler için ağıtlar yakan İsveç Sol Parti Milletvekili Svenneling, PKK/YPG'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti için destek istedi. İsveçli milletvekili HDP'li 7'li koalisyon için de oy çağrısı yaptı.
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