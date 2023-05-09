09 Mayıs 2023, Salı
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Terör destekçilerinden sandığa müdahale! Müşahitler ve A Haber muhabirine saldırdılar
Yurt dışı temsilciliklerinde Türk vatandaşlarının sandığa akın etmesinin ardından, Avrupa'nın göbeğine yuvalanan PKK terör örgütü destekçileri, defalarca seçimlere müdahale girişiminde bulundu. PKK sempatizanları son olarak, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da kurulan oy merkezinde Cumhur İttifakı müşahitlerine saldırdı. İşte Avrupa'daki PKK provokasyonu…