Terör destekçileri bir kez daha Almanya’da! PKK/YPG destekçileri İsrail bayrağı açtı

Almanya bir kez daha terör destekçilerinin propagandasına sahne oldu. Terör örgütü PKK/YPG yandaşları bu kez Köln'de bir araya geldi. Örgütün paçavralarını ellerinde sallayan kitlenin içinde, İsrail bayraklarının da taşındığı görüldü. Örgüt yandaşları Türk vatandaşlarına da saldırdı.

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