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Terör destekçileri bir kez daha Almanya’da! PKK/YPG destekçileri İsrail bayrağı açtı

Terör destekçileri bir kez daha Almanya’da! PKK/YPG destekçileri İsrail bayrağı açtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 13:12
Almanya bir kez daha terör destekçilerinin propagandasına sahne oldu. Terör örgütü PKK/YPG yandaşları bu kez Köln'de bir araya geldi. Örgütün paçavralarını ellerinde sallayan kitlenin içinde, İsrail bayraklarının da taşındığı görüldü. Örgüt yandaşları Türk vatandaşlarına da saldırdı.
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