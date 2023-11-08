"Terör bitme noktasına geldi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM plan bütçe komisyonunda çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörden, suç örgütlerine yönelik operasyonlara ve deprem çalışmalarına kadar bir çok başlıkta önemli rakamlar paylaştı. Ayrıntıları Ankara'dan Tülay Ağaoğlu aktardı.