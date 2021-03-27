Termal kameraya yansıyan teröristler! Sızma girişimi böyle engellendi!

Türkiye yerli ve milli silahlarıyla terörün kökünü kazıyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde görev yapan Mehmetçik, sızma girişimindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı gözünü kırpmıyor. Tel Rıfat'ta saldırı hazırlığındaki teröristlerin vurulduğu anlara ilişkin çok özel görüntülere A Haber ulaştı. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, operasyonun ayrıntılarını aktardı.