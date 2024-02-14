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Termal kameralar ile bölge taranıyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 01:18
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili detayları AFAD Kütle Hareketleri Komisyonu Koordinatörü Prof. Dr. Aykut Akgün aktardı.
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