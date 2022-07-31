Tepkiler üzerine İBB rant panolarını kaldırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, kente estetik katan dikey bahçeleri bakım bedelleri yüksek diyerek söktü ve duvarlara reklam panoları asıldı. Ancak gelen tepkileri üzerine, reklam panoları da kaldırıldı. Detayları A haber muhabiri Esra Keskin canlı yayında aktardı.