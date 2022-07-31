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Tepkiler üzerine İBB rant panolarını kaldırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2022 15:34
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, kente estetik katan dikey bahçeleri bakım bedelleri yüksek diyerek söktü ve duvarlara reklam panoları asıldı. Ancak gelen tepkileri üzerine, reklam panoları da kaldırıldı. Detayları A haber muhabiri Esra Keskin canlı yayında aktardı.
Tepkiler üzerine İBB rant panolarını kaldırdı
Tepkiler üzerine İBB rant panolarını kaldırdı
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