25 Haziran 2024, Salı
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Temmuz zammı ile hangi ücretler değişecek? 65 yaş, engelli aylığı, tazminat tavanı, bedelli askerlik yükselecek
Memur maaşına gelecek zam ile birlikte yapılacak hesaplara göre; 65 yaş aylığı 4205,80 liraya yükselecek. Yüzde 40-69 arası engeli olanlara 3357,37 lira, yüzde 70 ve üzeri olanlara 5036,04 lira, 18 yaş altı engellilere ise 3357,37 lira ödenecek. Kıdem tazminatı tavanının 42 bin 70 liraya yükselmesi bekleniyor. Bedelli askerlik ücretinin de 220 bin lira civarında olması bekleniyor. Evde bakım yardımının 9130 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor. Gelişmeleri A Haber editörü Özkan Özcan’ın konuğu olan sosyal güvenlik başuzmanı İsa Karakaş değerlendirdi.