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Temizlik malzemelerindeki ölüm tehlikesi! Kireç çözücü kullandı hayatını kaybetti

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Giriş: 23.09.2023 09:52
Antalya'da kireç çözücüyle banyoda temizlik yaparken zehirlenen 2 çocuk annesi bir anda fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Uzmanlar; temizlik ürünlerinin kullanımı konusunda bazı uyarılarda bulundu.
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