24 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Temiz denizlerin göstergesi! Mavi Bayraklı plaj sayısı 551’e çıktı

Temiz denizlerin göstergesi! Mavi Bayraklı plaj sayısı 551’e çıktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2023 12:45
Türkiye'de temiz denizlerin göstergesi olarak kabul edilen Mavi Bayrak'a sahip plajların sayısı 551'e yükseldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Gürkan Antalya'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Mavi Bayraklı kaç plaj var?
Türkiye Mavi Bayraklı kaç plaj var?
A Haber’de bomba kulis
A Haber'de bomba kulis
HÜDA PAR’a saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı
HÜDA PAR'a saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı
Tersine göçün şifreleri! Canlı yayında anlattı
Tersine göçün şifreleri! Canlı yayında anlattı
Başkanlar toplantısının perde arkası
Başkanlar toplantısının perde arkası
Ayasofya’nın içine ihtişamlı yolculuk!
Ayasofya’nın içine ihtişamlı yolculuk!
LGS tercih sonuçları açıklandı
LGS tercih sonuçları açıklandı
CHP’de iki kritik toplantı
CHP'de iki kritik toplantı
Fondaş medyayı karıştıran fesih
Fondaş medyayı karıştıran fesih
Boş evlere vergi yolda!
Boş evlere vergi yolda!
Polonya’ya Wagner tehdidi!
Polonya’ya Wagner tehdidi!
Akşener’den gizli mutabakata tepki
Akşener’den gizli mutabakata tepki
Daha Fazla Video Göster