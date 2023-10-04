“Temiz” denilen suyun arıtılmadığı ortaya çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU tarafından işletilen arıtma tesislerinden iç körfeze ve derelere 'temiz' diye verilen suyun aslında yeterince arıtılmadığı ortaya çıktı. Sonuçlar üzerine 20 tesise toplamda 8 milyon 793 bin 640 lira para cezası kesildi.

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