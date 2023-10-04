04 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları “Temiz” denilen suyun arıtılmadığı ortaya çıktı

“Temiz” denilen suyun arıtılmadığı ortaya çıktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2023 14:37
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU tarafından işletilen arıtma tesislerinden iç körfeze ve derelere 'temiz' diye verilen suyun aslında yeterince arıtılmadığı ortaya çıktı. Sonuçlar üzerine 20 tesise toplamda 8 milyon 793 bin 640 lira para cezası kesildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstiklal saldırısı faili öldürüldü!
İstiklal saldırısı faili öldürüldü!
“Temiz” denilen suyun arıtılmadığı ortaya çıktı
“Temiz” denilen suyun arıtılmadığı ortaya çıktı
Aliyev’den Türkiye karşıtı oluşuma ret
Aliyev'den Türkiye karşıtı oluşuma ret
Meclis’te LGBT ittifakı!
Meclis'te LGBT ittifakı!
Mor Efrem Süryani Kilisesi’nde sona gelindi
Mor Efrem Süryani Kilisesi'nde sona gelindi
Kirli para trafiği ifşa oldu!
Kirli para trafiği ifşa oldu!
Van’da hortum! O anlar kamerada
Van'da hortum! O anlar kamerada
İstanbul’da tefecilere operasyon
İstanbul'da tefecilere operasyon
İlaçlanan ev patladı ortalık karıştı
İlaçlanan ev patladı ortalık karıştı
LGBT savunucusu kadın derneğine sert tepki
LGBT savunucusu kadın derneğine sert tepki
Eylül ayında tarihnin ihracat rekoru!
Eylül ayında tarihnin ihracat rekoru!
Sokak hayvanları sorunu nasıl çözülecek?
Sokak hayvanları sorunu nasıl çözülecek?
Daha Fazla Video Göster