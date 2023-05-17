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Temeli Başkan Erdoğan önderliğinde atılmıştı! Elazığ’da kalıcı deprem konutları yükseliyor!

İHA
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Giriş: 17.05.2023 11:30
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiği sırada asrın felaketi meydana geldi. 7,7 ve 7,6’lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Büyük yıkımdan en çok etkilenen illerden olan Elazığ’da kalıcı deprem konutları hızla yükseliyor. İlk konutun temelleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde atılan TOKİ konutlarında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor..
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