Temel Karamollaoğlu'nun "Yerli Otomobil" sözleri Necmettin Erbakan'ın kemiklerini sızlatacak!

"100 bin motor üreteceğiz, uçak yapacağız ve tank yapacağız." diyerek gelecek nesillere Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi için hedef koyan Necmettin Erbakan'ın partisi Saadet'in Genel Başkanı olan Temel Karamollaoğlu yerli ve milli olarak yapılan yapılmakta olan her projeye karşı söylediği sözlerle adeta Hoca'nın kemiklerini sızlatıyor. Temel Karamollaoğlu son olarak yerli otomobil için bile "Mantıksız", "Elektrikli olması gereksiz" diyebildi. Bu sözlerle Karamollaoğlu'nun, Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın partisini getirdiği son durumu bir kez daha gözler önüne serdi.