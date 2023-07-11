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TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe açıldı! Trafik 2 şeritten kontrollü olarak sağlanıyor...

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Giriş: 11.07.2023 10:34
Bolu Dağı Tüneli’nin çıkışında heyelan sebebiyle trafiğe kapatılan TEM Otoyolu İstanbul istikameti 30 saat sonra trafiğe açıldı. Heyelanın olduğu alanda tedbir amaçlı yol 2 şeritten kontrollü olarak sağlanacak. İşte detaylar...
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