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Teleferik kazasında ihmal var mı? Bilirkişi ön raporu: Makara sistemi hasarlı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.04.2024 15:17
Antalya'da teleferik kazası sonrası saatlerce süren kurtarma anlarında neler yaşandı? Kazada ihmal var mı? Bilirkişi ön raporunda neler var? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca'ya sordu.
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