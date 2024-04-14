Teleferik kazasında ihmal var mı? Bilirkişi ön raporu: Makara sistemi hasarlı

Antalya'da teleferik kazası sonrası saatlerce süren kurtarma anlarında neler yaşandı? Kazada ihmal var mı? Bilirkişi ön raporunda neler var? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca'ya sordu.

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