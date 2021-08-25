Tele1 spikeri Sedef Kabaş'tan çirkin algı operasyonu! 'Lüks yat' yalanı kısa sürdü

"Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin" diyen Tele1 kanalının spikeri Sedef Kabaş, gerçek dışı iddialarına bir yenisini daha ekledi. Kabaş, "Afetler için toplanan bağışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lüks yat yapılıyor" iftirasında bulundu. Üreteci firma ise yatın yabancı uyruklu bir müşteriye ait olduğunu açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN