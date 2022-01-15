15 Ocak 2022, Cumartesi
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TELE 1’de Kur’an kursları için skandal ifadeler! Diyanet tepki gösterdi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kursları için "Orta Çağ zihniyeti" nitelemesine benzer bir skandal TELE 1 ekranlarında yaşandı. Gazeteci Merdan Yanardağ, Kur'an eğitiminin çocuklarda beyin kilitlenmesine yol açtığını öne sürdü. Diyanet'ten o sözlere tepki geldi.