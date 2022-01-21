Tele 1 canlı yayınında Sedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret! Skandal olaya RTÜK'ten flaş yanıt

CHP yandaşlığı ile bilinen 'kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın' sözleri çokca konuşulan Sedef Kabaş, yine bir skandala imza attı. Sedef Kabaş, Tele 1'de yayınlanan bir programda, Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti. Kabaş'ın küstah sözlerine sosyal medyadan çok sert tepki geldi. Bu skandal sonrası açıklama yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi

CHP yandaşlığı ile bilinen 'kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın' sözleri çokca konuşulan Sedef Kabaş, yine bir skandala imza attı. Sedef Kabaş, Tele 1'de yayınlanan bir programda, Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti. Kabaş'ın küstah sözlerine sosyal medyadan çok sert tepki geldi.



CHP yandaşlığı ile bilinen gazeteci Sedef Kabaş, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu ile katıldığı Tele-1'deki bir canlı yayında Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik skandal sözler sarfetti.

SKANDAL SÖZLERE TEPKİ YAĞDI

Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" gibi küstah ifadeler kullandı. Kabaş'ın sözlerine sosyal medyadan çok sert tepki yağdı.

SEDEF KABAŞ 'KOCAMAN BİR YALAN ATIN' SÖZLERİ İLE ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sedef Kabaş daha önce katıldığı bir programda adeta itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuş ve şu sözleri sarfetmişti:

"Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret"

RTÜK'TEN FLAŞ AÇIKLAMA

Skandal olay sonrası açıkalama yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi