21 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Tele 1 canlı yayınında Sedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret! Skandal olaya RTÜK'ten flaş yanıt

Tele 1 canlı yayınında Sedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret! Skandal olaya RTÜK'ten flaş yanıt

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2022 18:43
Güncelleme:21.01.2022 18:48
CHP yandaşlığı ile bilinen 'kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın' sözleri çokca konuşulan Sedef Kabaş, yine bir skandala imza attı. Sedef Kabaş, Tele 1'de yayınlanan bir programda, Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti. Kabaş'ın küstah sözlerine sosyal medyadan çok sert tepki geldi. Bu skandal sonrası açıklama yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi

CHP yandaşlığı ile bilinen 'kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın' sözleri çokca konuşulan Sedef Kabaş, yine bir skandala imza attı. Sedef Kabaş, Tele 1'de yayınlanan bir programda, Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti. Kabaş'ın küstah sözlerine sosyal medyadan çok sert tepki geldi.

CHP yandaşlığı ile bilinen gazeteci Sedef Kabaş, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu ile katıldığı Tele-1'deki bir canlı yayında Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik skandal sözler sarfetti.

SKANDAL SÖZLERE TEPKİ YAĞDI

Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" gibi küstah ifadeler kullandı. Kabaş'ın sözlerine sosyal medyadan çok sert tepki yağdı.

SEDEF KABAŞ 'KOCAMAN BİR YALAN ATIN' SÖZLERİ İLE ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sedef Kabaş daha önce katıldığı bir programda adeta itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuş ve şu sözleri sarfetmişti:

"Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret"

RTÜK'TEN FLAŞ AÇIKLAMA

Skandal olay sonrası açıkalama yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
RTÜK’ten flaş Sedef Kabaş açıklaması
RTÜK'ten flaş Sedef Kabaş açıklaması
Açız diyen kadın hakkında açıklama
"Açız" diyen kadın hakkında açıklama
Körfez ülkelerinden dev Türkiye planı
Körfez ülkelerinden dev Türkiye planı
Bakan Akar’dan Afrin’deki terör saldırısına ilişkin açıklama
Bakan Akar’dan Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama
Rusya, Ukrayna’yı işgal eder mi? Karadeniz’de büyük savaş mı çıkıyor? Türkiye krizde nasıl rol oynuyor?
Rusya, Ukrayna'yı işgal eder mi? Karadeniz'de büyük savaş mı çıkıyor? Türkiye krizde nasıl rol oynuyor?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Görüşmeden ne sonuç çıktı? Çarpıcı değerlendirme
Görüşmeden ne sonuç çıktı? Çarpıcı değerlendirme
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Kar yurda giriş yaptı!
Kar yurda giriş yaptı!
Sedef Kabaş’tan TELE 1’de skandal sözler!
Sedef Kabaş'tan TELE 1'de skandal sözler!
Doktoru bıçaklayana 16 yıl hapis
Doktoru bıçaklayana 16 yıl hapis
Bakan Özer’den yüz yüze eğitim mesajı
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim mesajı
Daha Fazla Video Göster