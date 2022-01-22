22 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TELE 1 canlı yayınında Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş gözaltına alındı

TELE 1 canlı yayınında Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş gözaltına alındı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2022 10:29
CHP yandaşlığı ile bilinen 'kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın' sözleri çokça konuşulan Sedef Kabaş, TELE 1 yayınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve sınırlarını aşan sözleri sonrası gözaltına alındı. Polis nezaretinde evinden alınan Kabaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan canlı yayında aktardı.
Sedef Kabaş gözaltına alındı
Sedef Kabaş gözaltına alındı
PKK’ya üst düzey darbe
PKK'ya üst düzey darbe
İETT şoförleri perişan!
İETT şoförleri perişan!
A Haber kriz bölgesinde!
A Haber kriz bölgesinde!
PKK’nın sözde Sincar komutanı yok edildi
PKK'nın sözde Sincar komutanı yok edildi
TİHA ile vuracak! Menzili 30 Kilometre
TİHA ile vuracak! Menzili 30 Kilometre
Skandal sözlere tepki yağdı!
Skandal sözlere tepki yağdı!
Sedef Kabaş gözaltına alındı!
Sedef Kabaş gözaltına alındı!
Sözde gazeteci Sedef Kabaş’ın Başkan Erdoğan’ı hedef almasına Uğur Dündar’dan skandal destek
Sözde gazeteci Sedef Kabaş’ın Başkan Erdoğan'ı hedef almasına Uğur Dündar'dan skandal destek
Bukele’den esprili Türkiye mesajı
Bukele'den esprili Türkiye mesajı
21 Ocak Kovid-19 tablosu
21 Ocak Kovid-19 tablosu
RTÜK’ten flaş Sedef Kabaş açıklaması
RTÜK'ten flaş Sedef Kabaş açıklaması
Daha Fazla Video Göster