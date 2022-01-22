22 Ocak 2022, Cumartesi
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TELE 1 canlı yayınında Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş gözaltına alındı
CHP yandaşlığı ile bilinen 'kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın' sözleri çokça konuşulan Sedef Kabaş, TELE 1 yayınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve sınırlarını aşan sözleri sonrası gözaltına alındı. Polis nezaretinde evinden alınan Kabaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan canlı yayında aktardı.