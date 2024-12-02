Tel Rıfat’tan canlı yayın sadece A Haber’de: Yukarıda Esad rejiminin uçağı var

A Haber muhabiri Tel Rıfat'tan son gelişmeleri canlı yayında anlattı. Geçgel, "Burada vurulmuş bir aracı görüyorsunuz. Teröristlerin kullandığı araç da vuruldu. Teröristler de etkisiz hale getirildi. Yukarı da rejime ait bir uçağın olduğunun sesini duyuyorum. Rejim uçağı var şu anda yukarıda. Esad rejimine ait bir uçağın olduğunu ifade etmemiz gerekir. Çok da güvenli olmadığını söyleyeyim. Çok kritik bir noktadayız. Şu anda rejime ait bir uçağın olduğunu belirtiyorlar bundan dolayı da beni uyarıyorlar." dedi.

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