Tel Rıfat’ta terör hedefleri yok ediliyor! A Haber’in çekimi sırasında patlama sesi

Suriye'ye beklenen 5'inci harekat öncesi bölgede hareketlilik hakim. Mehmetçik, terör örgütünün karargah olarak kullandığı Tel Rıfat'ta bulunan hedefleri fırtına obüsleri ile imha etti. A Haber’in çekim yaptığı sırada gerçekleşen patlama sesleri kayıtlara geçti.

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