17 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Tel Rıfat’ta terör hedefleri yok ediliyor! A Haber’in çekimi sırasında patlama sesi

Tel Rıfat’ta terör hedefleri yok ediliyor! A Haber’in çekimi sırasında patlama sesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2022 12:39
Suriye'ye beklenen 5'inci harekat öncesi bölgede hareketlilik hakim. Mehmetçik, terör örgütünün karargah olarak kullandığı Tel Rıfat'ta bulunan hedefleri fırtına obüsleri ile imha etti. A Haber’in çekim yaptığı sırada gerçekleşen patlama sesleri kayıtlara geçti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber çekimi sırasında patlama!
A Haber çekimi sırasında patlama!
Bahçeli’den YKS mesajı
Bahçeli'den YKS mesajı
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Adaların hukuki statüsü neden yok sayıldı?
Adaların hukuki statüsü neden yok sayıldı?
Cephe hattında neler yaşanıyor?
Cephe hattında neler yaşanıyor?
Suudi Veliaht Prens Türkiye’ye geliyor
Suudi Veliaht Prens Türkiye’ye geliyor
Trafik tartışması dostluğa döndü
Trafik tartışması dostluğa döndü
Bakan Akar’dan İsveç – Finlandiya tepkisi
Bakan Akar’dan İsveç – Finlandiya tepkisi
CHP HDP’ye bakanlık mı verecek?
CHP HDP'ye bakanlık mı verecek?
6 terörist yok edildi!
6 terörist yok edildi!
Belediye yolu sattı! Karalar’a yol tepkisi
Belediye yolu sattı! Karalar'a yol tepkisi
Teröristler evlere bomba tuzaklıyor
Teröristler evlere bomba tuzaklıyor
Daha Fazla Video Göster