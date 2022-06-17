17 Haziran 2022, Cuma
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Tel Rıfat’ta terör hedefleri yok ediliyor! A Haber’in çekimi sırasında patlama sesi
Suriye'ye beklenen 5'inci harekat öncesi bölgede hareketlilik hakim. Mehmetçik, terör örgütünün karargah olarak kullandığı Tel Rıfat'ta bulunan hedefleri fırtına obüsleri ile imha etti. A Haber’in çekim yaptığı sırada gerçekleşen patlama sesleri kayıtlara geçti.