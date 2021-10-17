Tel Rıfat’ta PKK/YPG işgali nasıl bitecek?

Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekati, Pençe-Şimşek operasyonlarıyla terörden temizlediği bölgelere terrör örgütleri tarafından son günlerde saldırılar yoğunlaştı.Peki Tel Rıfat'ta terör örgütünün muhtemel bir operasyona karşı yaptığı hazırlıklar neler?

Başkan Erdoğan açıklamasında "Bundan sonra Suriye politikamız eskisinden çok daha farklı olacak" demişti.

A Haber, Yurt Haber ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı harekatı sonrası hem sivillere yönelik hem de TSK unsurlarına yönelik bombalı ve silahlı saldırılar var. Daha ziyade saldırılar nerede yoğunlaşıyor. Kerim Ulak, terörle mücadeleki son durumu anlattı:

"Terörle mücadele yurt içinde Eren Operasyonları 15 ayrı noktada sürüyor. Yurt içindeki terörist sayısı 175'e kadar düştü. Bir yandan yurt dışında Suriye ve Irak'ta operasyonlar yapılıyor. Terörle mücadelede milat 15 Temmuz darbe girişimidir. 2016'dan itibaren terör örgütü sempatizanı FETÖ'cülerin temizlenmesiyle birlikte terörle mücadelede farklı bir aşamaya geçtik. 4 ayrı konsept. Birimci konsept örgütü sınır ötesinde karşılama, tespit etmek ve yok etme çok başarılı bir şekilde uygulanıyor. Teröristlerin sınırımızla bağlantısı ortadan kaldırılıyor. İkinci maddemiz MİT'in önleyici istihbaratıyla terör örgütünün sözde lider kadrosunun yok edilmesi. SİHA'larımızın ve MİT'in ortak operasyonları çok önemli sonuçlar doğuruyor. Terör örgütünün sözde lider tablosuna çok ağır darbe vuruluyor.

Diğer taraftan terör örgütünün yurt içi ve yurt dışı bağlantıları kesildi. Terör örgütü Türkiye'ye giremiyor, lojistik destek yapamıyor, personel gönderemiyor, gelir kaynakları yok edildi. Örgüte katılım minimize edildi. Örgütten kaçışlar ikna yöntemiyle arttı. Terör örgütü şu an özellikle Kuzey Irak ve yurt içinde çöküş durumunda.

PEKİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN CANLANDIRMAK İSTEDİĞİ YER NERESİ?

Suriye. Suriye'de ABD'nin çok önemli planları var. Bütün plan Türkiye sınırında bir terör devleti kurmak. ABD son dokuz buçuk aydır terör örgütü PKK/YPG'ye 1100 tır dolusu silah verdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ZEHİR KAYNAĞI BÖLGESİ: TEL RIFAT

Tel Rıfat'tan son günlerde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Afrin Bölgesine yönelik çok ciddi saldırılar var. Milli güvenlik sorunu haline gelmiş bir bölge var. Tel Rıfat'ta şu an iki bine yakın PKK/YPG'li var. Terör örgütü şu an Tel Rıfat'a çok ciddi yığınak yapmaya başladı.

TEL RIFAT'TA NELER OLUYOR?

ABD şu an terör örgütlerine tanklar vermeye başladı. Fransa'nın lafarj desteği devam ediyor. Artık terör örgütü askerimize tankın namlusunu tutmuş durumda.

TSK BUNLARI NASIL VURACAK?

SİHA'larımız bunların yerlerini tek tek biliyor. TİHA'larımızı da bu hareketle test etmiş olacağız. Bu siperler terör örgütüne mezar olacak."